Boom turistico per il Napoli con la vittoria dello scudetto: previsti 230 milioni

La vittoria del quarto scudetto del Napoli, avrà un forte impatto non solo in ambito sportivo, ma anche economico. A beneficiare di questo traguardo non sarà solo la squadra di conte, ma la città e l’intera regione. A riportarne le stime è stato il centro studi di Confesercenti Campania.

“Previsti 200mila turisti in Campania” – Da quanto emerso dall’analisi elaborata da Confesercenti Campania, tra la vendita dei gadget, lo shopping, la spesa nei bar e ristoranti e gli alloggi in alberghi, solo per il prossimo weekend si parla di un fatturato di 230 milioni di euro.

“Il nostro centro studi”, ha spiegato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, “valuta che nel prossimo fine settimana ci saranno oltre 320mila turisti che soggiorneranno a Napoli e circa 200mila sparsi nelle altre province della regione. Sono attesi oltre mezzo milione di turisti in Campania a fine maggio che, in caso di trionfo del Napoli in campionato, considerando i tifosi e i curiosi, diventerebbero quasi due milioni di persone. Se le previsioni, soprattutto quelle sportive, fossero confermate, tutto ciò genererebbe un fatturato per i vari gadget legati all’evento nella sola città di Napoli di circa 15 milioni di euro in un solo week-end”.

Ad essere coinvolti dalla vittoria del Napoli non sono solo dai tifosi della squadra, ma tutti gli appassionati di calcio. Proprio per questo, sempre secondo Schiavo, questa vittoria porterà a dei lunghi festeggiamenti, di cui a beneficiare sarà la Campania stessa:

“Se dopo l’ultima partita di campionato ci fosse qualcosa da festeggiare, Napoli si trasformerebbe per settimane in un teatro a cielo aperto. Moltissimi turisti, specialmente italiani, si sono organizzati per visitare Napoli nel prossimo weekend per approfittare dell’evento. Tutti vogliono raggiungere Napoli per vivere, nel caso, questo momento di bellezza ed allegria e infatti abbiamo avuto conferma che gran parte degli alberghi e i B&B a Napoli sono pieni per l’ultimo fine settimana di maggio. Difficile trovare camere libere anche in provincia”.