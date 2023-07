Napoli, viva la pista che porta a Lucumì

I partenopei continuano a monitorare Lucumì del Bologna. Il giocatore potrebbe essere una scelta vantaggiosa per il Napoli, visto che conosce già il nostro campionato

Il Napoli continua a monitorare la situazione legata al futuro della propria difesa. L’addio di Kim Min Jae ha lasciato un buco nella retroguardia partenopea, che dovrà necessariamente essere coperto dall’arrivo di un altro giocatore.

I partenopei hanno sondato vari profili, ma alla fine sembra possano optare su quello di Jhon Lucumì del Bologna. Il calciatore colombiano ha già giocato nel nostro campionato e conosce i meccanismi dei tatticismi all’italiana e sarebbe il profilo giusto per i partenopei come confermato da GdS: “Si continua anche a riflettere su Lucumi (25) del Bologna, che almeno ha il vantaggio di conoscere il campionato italiano, ci si confronta con gli algoritmi e ci si perde dentro i video, che servono, arricchiscono”.

Le opzioni per la difesa

I partenopei sembrano intenzionati ad un acquisto pesante per la difesa, come confermato da calciomercato.com: “Il Napoli guarda in casa del Lens, ma non solo. Nell’orbita del mercato di De Laurentiis c’è Kevin Danso, 24enne austriaco, difensore. Il club francese chiede 30 milioni, troppi per i partenopei. Per questo, è in osservazione anche Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda”.

Due nomi decisamente da osservare e che hanno ancora tanto da osservare. I partenopei dovranno capire in fretta chi prelevare, specialmente perché a Rudi Garcia servirà un centrale per l’inizio del campionato. Il tempo scorre, ma gli azzurri vogliono capire chi possa essere il nuovo acquisto che darà il salto di qualità alla retroguardia.