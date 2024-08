Napoli, Walid Cheddira in prestito secco all’Espanyol: salutati i compagni, iniziato il trasferimento in Spagna

Dopo l’acquisto di Romelu Lukaku, la SSC Napoli inizia a cedere i suoi attaccanti. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, è fatta per la cessione, in prestito secco, di Walid Cheddira all’Espanyol, con il calciatore quindi pronto al trasferimento in Spagna.

Lo scorso anno il calciatore è stato acquistato dalla SSC Napoli dal Bari e girato poi in prestito al Frosinone. Nonostante la retrocessione, il calciatore ha disputato un’ottima stagione ed è poi ritornato in Campania con Antonio Conte che ha valutato il suo potenziale durante il ritiro a Dimaro e poi a Castel di Sangro.

WALID CHEDDIRA LASCIA LA SSC NAPOLI IN PRESTITO SECCO: INIZIATO IL TRASFERIMENTO IN SPAGNA, IL PROSSIMO ANNO GIOCHERA’ NELLA LIGA CON L’ESPANYOL.

Il centravanti ex Frosinone ha salutato in queste ore i suoi compagni di squadra ed iniziato il suo trasferimento in Spagna. Per il momento sarà temporaneo e per questo sarà solo un arrivederci alla piazza partenopea. La scorsa stagione otto le reti messe a segno da parte del calciatore. Evidentemente, con l’arrivo di Lukaku il suo posto in squadra era sempre più ai margini.