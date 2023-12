Napoli, Walter Mazzarri pronto a dimettersi se non verranno ascoltate le sue richieste

Walter Mazzarri ha chiare le sue prospettive future e non intende svolgere il ruolo di un semplice osservatore fino alla fine della stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico desidera un mercato che soddisfi le sue specifiche richieste.

Le richieste del tecnico

In particolare, ha richiesto almeno un difensore centrale e un centrocampista per dare un po’ di respiro ad Anguissa. In mancanza di tali rinforzi, Mazzarri potrebbe prendere in considerazione l’opzione di porre sul tavolo di Aurelio De Laurentiis i sei mesi di contratto rimanenti.

Questa mossa sarebbe estremamente significativa e potrebbe rappresentare un ulteriore colpo di scena in una stagione già complessa. Sebbene non si debba necessariamente arrivare a questo punto, come sottolineato dal giornale, Walter Mazzarri non accetterà una situazione in cui non riesce a ottenere i rinforzi richiesti.

Il tecnico toscano mira a guidare il Napoli con dignità nella seconda metà della stagione e ritiene essenziale ricevere i giusti rinforzi di mercato, specialmente considerando le assenze di Anguissa e Osimhen nei mesi di gennaio e febbraio, e la partenza di Elmas.