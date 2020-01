Napoli – Younes, Giuntoli irritato: il tedesco potrebbe finire fuori rosa

Scoppiato un nuovo caso nella rosa del Napoli: protagonista questa volta è Amin Younes. Secondo quanto descritto quest’oggi dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport infatti il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli sarebbe rimasto a dir poco irritato dai continui “no” rifilati dall’esterno offensivo circa le varie proposte di acquisto di squadre a lui interessate (Sampdoria e Torino su tutte).

Ecco allora la probabile decisione del Napoli: Amin Younes escluso dalla lista dei 25 azzurri e quindi fuori rosa. La scelta non sarebbe puramente punitiva, bensì per alcuni versi forzata. Inizialmente infatti doveva essere escluso dai 25 Faouzi Ghoulam. Il mancato arrivo di un terzino sinistro ha però indotto il club azzurro a continuare a puntare sul calciatore algerino che, pare, abbia quasi superato tutti i problemi fisici.

Ecco così che l’esterno del Napoli Younes rimarrebbe fuori dai giochi, anche perché la concorrenza è tanta. Per i due posti di esterni offensivi del 4-3-3 di Gennaro Gattuso vi sono Callejon e Politano a destra e Insigne e Lozano dall’altra parte. A questi si aggiungono poi Mertens, Elmas e Zielinski, in grado di ricoprire egregiamente il ruolo.

Una situazione, quella che porterà Amin Younes all’esclusione dalla lista dei 25, per certi versi inevitabile. Il calciatore non ha mai convinto appieno i propri allenatori (Ancelotti prima e Gattuso poi) e per di più ha deciso categoricamente di rifiutare ogni cessione in prestito, chiedendo il trasferimento a titolo definitivo.