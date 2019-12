Napoli, Younes verso il Sassuolo: gli azzurri puntano Boga per giugno

L’edizione odierna de “Il Resto del Carlino” ha parlato approfonditamente dell’imminente sessione di mercato del Sassuolo. Gli emiliani opereranno soprattutto sul reparto avanzato e uno dei possibili obiettivi è attualmente in calciatore del Napoli. Si tratta del calciatore tedesco Amin Younes, di cui alle pendici del Vesuvio si stanno perdendo un po’ le tracce.

In casa nero verde l’idea di puntare sull’ala offensiva azzurra è nata dall’interesse mostrato da Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del Napoli, per l’esterno offensivo del Sassuolo Boga. Il calciatore ex Chelsea piace infatti tantissimo alla dirigenza azzurra, che vorrebbe opzionarlo per giugno.

Ecco allora che in questa direzione andrebbe la trattativa Younes – Sassuolo, con il tedesco a svolgere il ruolo di “anticipo” per Boga. Il calciatore ex Ajax comunque gradirebbe cambiare aria, avendo collezionato al Napoli solo 150′ fino ad oggi. Sicuramente in Emilia Romagna gli sarebbe garantito un minutaggio di gran lunga maggiore.

Passando alla modalità del possibile trasferimento, l’opzione più probabile è quella che vede Younes andare alla corte di De Zerbi in prestito secco per 6 mesi. Ad ostacolare infatti l’acquisto a titolo definitivo vi è il milione e mezzo percepito annualmente dal calciatore, troppo per le possibilità economiche emiliane.