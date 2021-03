Napoli, Zaccagni non ancora opzionato: spunta Koopmeiners dell’AZ

Il Napoli si appresta a fare una mini rivoluzione in estate ed è così che i primi nomi stanno iniziando a circolare in orbita azzurra riguardo alla prossima finestra di calciomercato. Tra questi vi è sicuramente Mattia Zaccagni, di cui si parla ormai da mesi alle pendici del Vesuvio.

Come scrive però nelle ultime ore il Corriere dello Sport, il suo acquisto non è del tutto sicuro. Per il calciatore dell’Hellas Verona infatti non si può parlare di una vera e propria opzione da parte del Napoli, che comunque rimane in pole position sul fantasista rispetto alla concorrenza.

Intanto comunque, nella lista dei desideri del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è apparso un nome nuovo per rinforza il centrocampo, ma anche la difesa all’occorrenza. Si tratta di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’AZ Alkmaar che ha impressionato positivamente la dirigenza partenopea nel doppio confronto di Europa League.

Il calciatore olandese, che nonostante la giovane età (appena 23 anni) è il capitano dell’AZ Alkmaar, è molto duttile. Il suo ruolo naturale infatti è mediano in un centrocampo a 2, ma secondo lo scouting del Napoli può ricoprire benissimo anche i ruoli di mezzala e di difensore centrale.

Una pedina quindi utilissima in ogni evenienza ed in più ruoli, che garantirebbe quantità in un reparto che nel Napoli necessita da tempo equilibrio e forza fisica. Al momento comunque non è stata intavolata alcuna trattativa con gli olandesi dell’AZ Alkmaar