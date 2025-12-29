lunedì, Dicembre 29, 2025
HomeSportCalcioNapoli, Zambo Anguissa è pronto ad anticipare il rientro in campo: la...
Calcio

Napoli, Zambo Anguissa è pronto ad anticipare il rientro in campo: la data

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Anguissa. Fonte: Wikimedia

Buone notizie dall’infermeria per il Napoli: Zambo Anguissa sarebbe pronto ad anticipare i tempi del recupero e tornare in campo già il 17 gennaio, nella sfida casalinga contro il Sassuolo.

Il centrocampista camerunense sta bruciando le tappe e avrebbe risposto in modo molto positivo al lavoro svolto nelle ultime settimane, mostrando una condizione in netto miglioramento. Il suo possibile rientro anticipato rappresenterebbe un fattore chiave per il centrocampo azzurro.

Anguissa garantisce equilibrio, fisicità e capacità di rompere le linee avversarie, qualità che sono mancate durante la sua assenza. Riaverlo a disposizione potrebbe dare nuova linfa alla manovra e maggiore solidità nella fase di non possesso.

Ora la decisione finale spetta ad Antonio Conte. Il tecnico è stato avvisato dei progressi del giocatore e valuterà con attenzione tempi e modalità del rientro, senza correre rischi inutili. La sensazione, però, è che Anguissa voglia esserci a tutti i costi. Conte avvisato: il suo centrocampista è pronto a tornare.

Articolo precedente
Queen, Not For Sale (Polar Bear): la canzone mai pubblicata
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode