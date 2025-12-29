Napoli, Zambo Anguissa è pronto ad anticipare il rientro in campo: la data

Buone notizie dall’infermeria per il Napoli: Zambo Anguissa sarebbe pronto ad anticipare i tempi del recupero e tornare in campo già il 17 gennaio, nella sfida casalinga contro il Sassuolo.

Il centrocampista camerunense sta bruciando le tappe e avrebbe risposto in modo molto positivo al lavoro svolto nelle ultime settimane, mostrando una condizione in netto miglioramento. Il suo possibile rientro anticipato rappresenterebbe un fattore chiave per il centrocampo azzurro.

Anguissa garantisce equilibrio, fisicità e capacità di rompere le linee avversarie, qualità che sono mancate durante la sua assenza. Riaverlo a disposizione potrebbe dare nuova linfa alla manovra e maggiore solidità nella fase di non possesso.

Ora la decisione finale spetta ad Antonio Conte. Il tecnico è stato avvisato dei progressi del giocatore e valuterà con attenzione tempi e modalità del rientro, senza correre rischi inutili. La sensazione, però, è che Anguissa voglia esserci a tutti i costi. Conte avvisato: il suo centrocampista è pronto a tornare.