Napoli, Zambo Anguissa è tornato ad essere il top player dello Scudetto: è lui il vero acquisto di Conte

Il Napoli è ritornato ad essere una squadra solida dopo la pessima stagione dello scorso anno. I ragazzi di Antonio Conte hanno effettuato una vera e propria svolta rispetto alle prestazioni negative della scorsa stagione ed ora si può davvero puntare a qualcosa di importante per il presente e per il futuro.

L’arrivo di Antonio Conte, in particolare, è stato decisivo. Non solo per aver portato in azzurro calciatori importanti come Buongiorno, Gilmour, McTominay, Neres e Lukaku, ma soprattutto per aver riportato ai livello di un tempo giocatori che ormai sembravano aver concluso la loro esperienza partenopea.

NAPOLI, LA SVOLTA DI ANTONIO CONTE: ZAMBO ANGUISSA TORNA AD ESSERE DECISIVO IN MEZZO AL CAMPO. E’ LUI IL VERO COLPO ESTIVO DELLA SOCIETA’ PARTENOPEA

Il caso più eclatante è sicuramente quello di Zambo Anguissa. Quest’ultimo può considerarsi davvero un nuovo acquisto rispetto a quello della passata stagione, un calciatore tutto nuovo che ora risulta decisivo in mezzo al campo. La sua valutazione ora potrebbe arrivare alle stelle e superare anche i 50 milioni. Non a caso è in corso un rinnovo importante di contratto.

Ora da parte del centrocampista si aspettano fino al termine della stagione. Antonio Conte, comunque, sa di poter fare affidamento su un calciatore dalle qualità importanti che lavora molto per la squadra.