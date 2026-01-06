martedì, Gennaio 6, 2026
Napoli, Zambo Anguissa torna il prossimo fine settimana: fissata la partita per il ritorno in campo

Moreno Zannone
Anguissa. Fonte: Wikimedia

Il Napoli ritrova una pedina fondamentale del suo centrocampo: André-Frank Zambo Anguissa è pronto a tornare in campo prima del previsto. Dopo oltre un mese di stop a causa di un infortunio, il centrocampista camerunense accelera i tempi di recupero e mette nel mirino il rientro fissato per venerdì 17 gennaio, in occasione della sfida contro il Sassuolo.

Lo stop di Anguissa ha rappresentato un’assenza pesante per gli azzurri. La sua fisicità, unita alla capacità di abbinare interdizione e progressione palla al piede, ha lasciato un vuoto evidente nella zona nevralgica del campo. Durante la sua assenza, il Napoli ha dovuto ridisegnare gli equilibri del centrocampo.

Il percorso di recupero è stato seguito con grande attenzione dallo staff medico, che inizialmente aveva previsto tempi più lunghi. Le risposte positive arrivate dagli ultimi controlli, però, hanno cambiato lo scenario: Anguissa sta bene, ha ritrovato brillantezza e intensità, e lo dimostra il lavoro svolto.

La gara contro il Sassuolo potrebbe dunque segnare il ritorno ufficiale del camerunense, anche se resta da capire se verrà impiegato dal primo minuto o a gara in corso. In ogni caso, la sua presenza in distinta è già di per sé un segnale importante.

