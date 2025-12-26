Napoli, Zambo Anguissa verso il recupero: cerchiata la data del rientro in campo

Zambo Anguissa, uno dei pilastri del centrocampo del Napoli, sta finalmente recuperando dal suo infortunio e si prepara a tornare a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista camerunense è sulla buona strada per essere pronto per la partita del 17 gennaio contro il Sassuolo.

Durante il periodo di recupero, Anguissa ha lavorato intensamente sotto la supervisione dello staff medico del Napoli. Grazie a un piano di fisioterapia mirato, che ha combinato terapie fisiche e allenamenti personalizzati, il giocatore ha potuto accelerare il suo rientro senza rischi.

I tempi di recupero più rapidi del previsto sono stati una buona notizia per il club partenopeo, che ha potuto evitare una lunga assenza di uno dei suoi uomini chiave. Il rientro di Anguissa contro il Sassuolo rappresenta una notizia fondamentale per il Napoli, che negli ultimi giorni ha accusato alcune difficoltà in mezzo al campo senza la presenza del suo centrocampista titolare.

Con il ritorno di Anguissa, il Napoli potrà affrontare al meglio il mese di gennaio, con una serie di partite importanti in campionato e in Europa. La squadra di Conte, che sta cercando di mantenere il ritmo in cima alla classifica di Serie A, avrà una marcia in più con il recupero di uno dei suoi elementi più determinanti.