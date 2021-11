Napoli, Zambo Anguissa verso la permanenza: decisiva la volontà del giocatore

Uno dei migliori colpi dell’ultima sessione estiva di calciomercato è stato senza dubbio Anguissa. Acquistato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro, il valore del centrocampista camerunense si è già innalzato vertiginosamente.

Come riportato nelle ultime ore da Il Mattino, il matrimonio tra l’ex Fulham e il Napoli è destinato a continuare. Con ogni probabilità nella prossima estate il club di De Laurentiis eserciterà il riscatto che legherà il calciatore al club per almeno un triennio.

In azzurro Anguissa dovrebbe guadagnare 2 milioni di euro più bonus. Si tratta ci una cifra molto importante, così com’è importante è il ruolo del centrocampo all’interno del progetto tecnico azzurro.

Mediano fisico e roccioso, Anguissa non si limita soltanto alla distruzione del gioco avversario. Nelle prime uscite stagionali con il Napoli l’ex Fulham ha infatti dimostrato una buonissima tecnica individuale, molto utile alla squadra nella gestione dei palloni per costruire il gioco.

In tutto questo tempo comunque le sirene di mercato non sono mancate. Come accennato però, le volontà di entrambe le parti sono chiare. Anguissa vuole rimanere al Napoli, sicuro di poter continuare a crescere e a far bene. Dall’altro lato la dirigenza azzurra non ha dubbi sul riscatto del proprio tesserato.