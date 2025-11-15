sabato, Novembre 15, 2025
Nuovo centrocampista in arrivo?“Il Napoli lo cercava già prima del ko di Anguissa”

Di Francesca Panico
Fonte Flickr

Zambo Anguissa a breve partirà per la coppa d’Africa. Il giornalista Niccolò Schira si è espresso sulla questione a “Radio Napoli Centrale”.

Ecco una parte del suo intervento a “Un calcio alla radio”: “Per me il Napoli con Anguissa perde il suo miglior giocatore, anche in termini di contributo in zona gol. Ce ne sono pochi come lui.

II Napoli già doveva trovare un sostituto prima, oggi a maggior ragione questa esigenza è molto importante.

In difesa Conte si può arrangiare, ma a centrocampo il discorso è diverso.

A centrocampo l’allenatore ha già perso De Bruyne, e quindi devono darsi una mossa gli esterni offensivi”.

