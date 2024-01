Napoli, Zanoli ad un passo dalla Salernitana: chiusura nelle prossime ore

La dirigenza della SSC Napoli è al lavoro non solo sul mercato in entrata ma anche su quello in uscita. Dopo aver definito l’acquisto di Mazzocchi, il club partenopeo è pronto a cedere proprio al club del presidente Danilo Iervolino il terzino azzurro Alessandro Zanoli.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, nelle prossime ore si dovrebbe perfezionare il passaggio del classe 2000 alla corte di Filippo Inzaghi, il quale andrebbe a completare la corsia di destra dopo l’acquisto di Pierozzi.

ALESSANDRO ZANOLI AD UN PASSO DALLA SALERNITANA, LA TRATTATIVA E’ VICINA ALLA CONCLUSIONE

Dopo le poche presenze in questa stagione, Zanoli ha quindi deciso di lasciare Napoli. Si trasferirà a Salerno in un prestito semestrale. La SSC Napoli, infatti, crede fortemente nel suo difensore e per questo ha deciso di non cederlo a titolo definitivo.