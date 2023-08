Napoli, Zanoli confermato. Un terzino napoletano ha declinato la proposta di De Laurentiis

Il Napoli, per la nuova stagione, ha deciso di puntare su Alessandro Zanoli. Prima della decisione di Rudi Garcia, il Napoli aveva messo nel mirino un altro terzino della Serie A, Danilo D’Ambrosio, il quale si è svincolato dall’Inter dopo diversi anni in maglia nerazzurra.

Come riportato dal giornalista Luca Cerchione, il terzino avrebbe però declinato la proposta di Aurelio De Laurentiis e scelto, alla fine, il Monza. Il motivo, di tale decisione, nonostante la sua napoletanità, riguarda l’utilizzo in campo. Da parte di Palladino, infatti, ha avuto delle garanzie. A Napoli, invece, non avrebbe avuto alcuna certezza di scendere in campo per via della presenza di Giovanni Di Lorenzo.