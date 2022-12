Napoli, Zanoli prolungherà con il club: le ultime di Schira

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha annunciato su Twitter le ultime su Alessandro Zanoli, terzino del Napoli classe 2000.

Pronto a prolungare il contratto

Sul suo profilo Twitter, il giornalista ha esordito scrivendo: “Affare fatto! Alessandro Zanoli prolungherà il suo contratto con Napoli fino al 2027”. Questo è un rinnovo molto importante perché darà il via libera per la cessione in prestito del terzino classe 2000 alla Sampdoria.

Il Napoli, dunque, potrà completare un triplo scambio di prestiti che comprende l’arrivo del laterale polacco Bartosz Bereszyński e il ritorno del portiere Nikita Contini. Un affare concreto e importante per gli azzurri.

Un altro giocatore pronto per la Samp

Non solo Zanoli, il Napoli sarebbe pronto a chiudere ben quattro operazioni con la Sampdoria. Il portiere Marfella, infatti, in Campania rischierebbe di non trovare spazio e di fare il quarto. La notizia è stata ripresa dal Corriere dello Sport, ecco cosa scrive il quotidiano:

“Bereszynski-Zanoli e Contini: uno scambio di prestiti sul primo asse e poi il rientro anticipato dal prestito nel caso del portiere. Il terzino polacco, reduce da un buonissimo Mondiale con Zielinski, sta già preparando tutto per la sua nuova esperienza ma prima di sbloccare l’operazioni bisogna definire il rinnovo del contratto di Zanoli fino al 2027. Presupposto ovviamente imprescindibile. Parallelamente il Napoli valuterà anche una soluzione per Marfella, attuale terzo portiere di campionato (in lista Champions c’è Idasiak, prodotto del settore giovanile come Contini): con la Samp si è parlato anche di lui“.