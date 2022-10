Napoli, Zanoli pronto per il rinnovo

Poco più di un anno fa c’è stato l’esordio in Serie A di Alessandro Zanoli nel match contro l’Udinese in cui gli azzurri portarono a casa una netta vittoria.

Zanoli, difensore classe 2000 di importante presenza fisica e velocità, è in grado di giocare come terzino destro ma anche come centrale. Cresce nel settore giovanile del Carpi per poi essere acquistato in prestito dal Napoli che lo riscatta per 1,5 milioni di euro e con la cui maglia ha già totalizzato 12 presenze nella scorsa stagione calcistica.

Le ultime indiscrezioni riguardo la sua permanenza in azzurro arrivano dall’esperto di mercato Nicolò Schira. Secondo quanto dichiarato, infatti, sembra che il presidente De Laurentiis abbia già provveduto a tenerlo al sicuro.

Zanoli, quindi, sarà un giocatore del Napoli almeno fino al 2026 in quanto sembra aver già rinnovato il proprio accordo con la società.