Napoli – Zanoli può partire, individuato il sostituto

Con la sessione di mercato invernale alle porte le squadra italiane si preparano a concludere i colpi in programma. Qualcosa potrebbe cambiare anche in casa Napoli dove, con l’arrivo di Walter Mazzarri, è in corso qualche cambiamento.

Tra i calciatori più penalizzati degli ultimi mesi c’è sicuramente Alessandro Zanoli che ha totalizzato pochissimi minuti nelle gambe. Eppure le richieste per il difensore nel corso della sessione di mercato estiva non sono mancate, con Genoa e Verona particolarmente interessate.

In quest’ottica, non ci sarebbe da stupirsi se il terzino, che ha già fatto sapere alla dirigenza di volere più spazio e possibilità, chiedesse la cessione o il trasferimento in prestito già a gennaio.

In Italia, per il momento, in pole position c’è il Genoa in netto vantaggio su Torino, Verona e Salernitana. L’interesse, però, arriva anche dall’estero con lo Sporting Lisbona e il Bournemouth.

Intanto in casa Napoli si corre ai ripari. Il sostituto è stato individuato nel profilo di Davide Faraoni, attualmente in forza al Verona. Il suo manager Mario Giuffridi ha un ottimo rapporto con il presidente De Laurentiis, dunque non è da escludere l’avvio della trattativa già nelle prossime settimane.