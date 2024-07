Napoli, Zanoli va al Genoa: già avviato il trasloco, le condizioni economiche del trasferimento

Alessandro Zanoli lascia ufficialmente la SSC Napoli e non prenderà neanche parte al ritiro a Dimaro. Come annunciato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il calciatore ha deciso di trasferirsi al Genoa: “L’esterno destro classe 2000, ultimi mesi alla Salernitana, si trasferisce in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto”.

“L’accordo prevede anche che il diritto si trasformi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La cifra del riscatto viene fissata a quota sette milioni di euro”, conclude Gianluca Di Marzio.

Antonio Conte, quindi, ha dato l’ok al trasferimento del calciatore. Zanoli ha già avviato il trasloco dalla sua abitazione di Napoli e si trasferirà in Liguria nelle prossime ore. Per Alessandro sarà un ritorno nella regione visto che ha già indossato, per sei mesi, la maglia dei rivali della Sampdoria.

ALESSANDRO ZANOLI LASCIA LA SSC NAPOLI: OPERAZIONE DA 7 MILIONI DI EURO, ANDRA’ IN PRESTITO ANNUALE AL GENOA CON DIRITTO DI RISCATTO NELL’ESTATE 2025 (OBBLIGO CONDIZIONATO)

Si tratta, quindi, di un diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo a determinate condizioni. Il Genoa, al termine della prossima stagione, avrà la possibilità di acquistare, per sette milioni di euro, il calciatore della SSC Napoli.

Zanoli ha concluso la precedente stagione con una retrocessione. Con la maglia della Salernitana non sono stati mesi facili e Antonio Conte sembra aver optato per la cessione del calciatore.