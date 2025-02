Napoli, zero minuti per Okafor contro la Lazio? Le possibili motivazioni della decisione di Conte

Contro la Lazio la SSC Napoli non è riuscita a portare a casa i tre punti. La squadra di Antonio Conte era in totale emergenza e ad oggi nessuno degli acquisti di gennaio è riuscito a conquistare spazio. Tra questi anche Okafor, il quale non è proprio sceso il campo contro i biancolesti.

Il mister azzurro, probabilmente, non è ancora convinto della condizione fisica del calciatore oppure deve comprendere ancora al meglio le tattiche di gioco? Fatto sta che al momento il club partenopeo non ha un sostituto per Neres e con il suo infortunio si è dovuti passare alla difesa a tre.

LAZIO 2-2 NAPOLI, IL COMMENTO DI ANTONIO CONTE AL TERMINE DELLA PARTITA DELL’OLIMPICO. LE PAROLE SUL SITO UFFICIALE PARTENOPEO

“Non dimentichiamo che la Lazio ci aveva battuto due volte e questo significa che è un avversario di valore. Ma noi abbiamo dimostrato di essere duri a morire. Certamente dispiace aver subìto il pareggio nel finale, come accadde con la Roma, ma la prestazione è stata di livello”.

“Abbiamo cambiato modulo, ma noi dobbiamo essere bravi ad interpretare più soluzioni di gioco. Oggi Raspadori ha dimostrato di avere qualità sia come punta che come rifinitore. Vi dico che i ragazzi hanno dato il massimo e ribadisco che sono stati eccezionali sinora. Il primo cambio lo abbiamo fatto con Buongiorno che non giocava da un mese e mezzo. Abbiamo dato un segnale di voler vincere perchè abbiamo inserito Politano e la mossa ha dato i suoi frutti”.

“Dobbiamo continuare così, proseguendo a pedalare essendo orgogliosi dell’atteggiamento e dei risultati che stiamo ottenendo. Noi sappiamo quello che stiamo costruendo, bisogna proseguire così e ribadisco che è un motivo di grande orgoglio vedere i ragazzi esprimersi con questo carattere e con questa determinazione”.