Napoli, Zhegrova sogna l’azzurro: ma il Lille non apre alla cessione

Il Napoli continua a sondare il mercato per rinforzare l’attacco e tra i nomi più discussi c’è quello di Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro, 25 anni, è uno degli obiettivi principali della dirigenza azzurra, accanto ad altri profili come Garnacho. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che analizza le strategie del club partenopeo.

Un talento desideroso di vestire l’azzurro

Zhegrova, nazionale kosovaro e compagno di Rrahmani in nazionale, è determinato a lasciare il Lille per approdare in Serie A. La possibilità di giocare insieme al capitano del Kosovo e amico personale lo attrae particolarmente.

Il giocatore, che possiede anche il passaporto tedesco, è stimato dal Direttore Sportivo Giovanni Manna per le sue qualità tecniche, nonostante il fatto di essere un mancino lo ponga in una posizione leggermente meno prioritaria.

I nodi della trattativa

Il Lille, tuttavia, non sembra disposto a facilitare la cessione del suo esterno offensivo. Il club francese ha assunto una posizione rigida, respingendo al momento le intenzioni del Napoli. Nonostante ciò, il costo del cartellino, stimato tra i 25 e i 30 milioni di euro, resta accessibile per le casse azzurre, che potrebbero tentare un affondo nelle prossime settimane.

Un’opportunità da cogliere

La determinazione di Zhegrova nel raggiungere il Napoli potrebbe giocare un ruolo chiave nel superare le resistenze del Lille. Per il club partenopeo, la trattativa rappresenta una strada intrigante per assicurarsi un giocatore in grado di portare freschezza e creatività all’attacco.