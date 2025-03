Napoli-Zhegrova, trattative in corso. Fabrizio Romano: “Si lavora già per giugno”

Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra il Napoli e Edon Zhegrova, esterno offensivo attualmente in forza al Lille. La società partenopea, sempre attenta alle opportunità di mercato, sta valutando con grande interesse il talento kosovaro in vista della prossima sessione estiva di trasferimenti.

La dirigenza azzurra, guidata da Giovanni Manna, è attivamente impegnata a individuare rinforzi per la rosa della prossima stagione. Tra i nomi più seguiti spicca proprio quello di Zhegrova, giocatore che piace molto agli scout del club e che potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per rafforzare l’attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe riallacciato i contatti con il Lille per cercare di portare il calciatore in Serie A.

A confermare questa ipotesi è Fabrizio Romano, esperto di mercato, che attraverso i social ha fatto il punto sulla situazione: “Edon Zhegrova, esterno del Lille, torna un obiettivo del Napoli: giocatore veramente forte, da sempre apprezzato anche da Cristiano Giuntoli e seguito pure dalla Juventus. Voglio spendere il suo nome per dirvi che resta ancora un’opzione per il Napoli”.

Romano ha inoltre rivelato alcuni retroscena sulla trattativa già tentata a gennaio: “Il Napoli lo voleva a gennaio, non lo ha acquistato solo perché il presidente del Lille, noto per essere uno molto duro con cui trattare, ha rifiutato. Il giocatore era pronto già a gennaio ad andare al Napoli. Ora il club azzurro pensa al futuro, pensa agli investimenti e lavora per il nome dell’esterno”.

Attualmente, Zhegrova è vincolato al Lille da un contratto in scadenza nel 2026, ma la società francese potrebbe decidere di cederlo in estate, permettendo al Napoli di concludere l’affare a condizioni più vantaggiose. Resta da vedere se le trattative porteranno a un esito positivo, ma l’interesse del club campano per l’esterno offensivo è ormai concreto.