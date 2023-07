Napoli, Zielinski a Dimaro da ‘separato in casa’: l’avvertimento di ADL a Garcia

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preso una drastica decisione per i calciatori in scadenza il prossimo anno. Tra questi figura anche Piotr Zielinski, il quale ha un contratto che si concluderà a giugno 2024. L’edizione odierna de Il Mattino riporta: “Può accadere tutto come accadde con Fabian. Zielinski può andare a Dimaro senza però giocare nemmeno un minuto. Si allenerà ma come lo spagnolo verrà poi ceduto al PSG così per il 20 è alta la possibilità di un addio“.

Aurelio De Laurentiis, quindi, in attesa che il giocatore decida se rinnovare o meno, avrebbe già comunicato al nuovo allenatore Rudi Garcia di non schierarlo nelle amichevoli stagionali ma solo allenarlo. Per il polacco ci sarà lo stesso trattamento riservato lo scorso anno a Fabian Ruiz.