Napoli, Zielinski ai margini della rosa da febbraio?

La SSC Napoli è impegnata nel recuperare posizioni in campionato. L’allenatore Walter Mazzarri, in queste settimane, non ha potuto quasi mai schierare l’intera squadra titolare per colpa di infortuni, espulsioni e calciatori impegnati nella competizione della Coppa d’Africa.

Appena terminerà l’emergenza, un altro calciatore rischia di non poter essere più utilizzato da mister Walter Mazzarri: Piotr Zielinski.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, secondo quanto rivelato da Il Mattino, potrebbe decidere di metterlo ai margini della rosa una volta concluso il mercato di gennaio in cui sono arrivati sei calciatori.

Walter Mazzarri, ovviamente, è dispiaciuto di tale eventuale decisione e avrebbe preferito avere un calciatore come Zielinski a disposizione fino al termine della stagione.