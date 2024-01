Napoli, Zielinski ai margini della rosa. Schira: “È calato il gelo, da non escludere…”

“Tra il Napoli e Piotr Zielinski è calato il gelo nelle ultime settimane dopo il mancato accordo sul rinnovo. In estate il polacco aveva detto no all’Al Ahli, che l’avrebbero pagato €25M agli azzurri. Da non escludere che da febbraio in poi finisca ai margini della rosa…”, ha rivelato l’esperto di mercato Nicolò Schira su X.

La questione Zielinski, è quindi delicata. Anche dalla Polonia scrivono di un rapporto ormai incrinato tra il calciatore e il presidente Aurelio De Laurentiis. A riferirlo è Polskie Radio. Dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto, infatti, il calciatore è stato impiegato solo per pochi minuti per scelta del presidente partenopeo.

Quest’ultimo, concludono dalla Polonia, avrebbe espressamente chiesto di mettere il centrocampista ai margini della rosa per questa seconda parte di stagione.

ZIELINSKI AI MARGINI DELLA ROSA: LA STORIA D’AMORE CON LA SSC NAPOLI PUO’ FINIRE NEL PEGGIORE DEI MODI

Dopo aver rifiutato l’Arabia ed aver aperto le porte al rinnovo con il club azzurro, nessuno poteva immaginarsi un epilogo del genere. Sicuramente, dopo tanti anni passati in maglia azzurra e la vittoria dello Scudetto, i tifosi azzurri ritengono che Zielinski avrebbe meritato un ben diverso trattamento.