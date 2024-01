Napoli-Zielinski, è finita: accordo con l’Inter, drastica decisione di De Laurentiis?

Napoli-Zielinski, un rapporto di lavoro che terminerà nel 2024. Il centrocampista ha praticamente trovato l’accordo con l’Inter e si trasferirà a costo zero ai nerazzurro dopo il fallimento della trattativa con il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale non ha per niente gradito la retromarcia fatta dal giocatore dopo le dichiarazioni d’amore post Scudetto.

Il calciatore ha detto no alle cifre proposte dal presidente azzurro, con i rapporti che non sono più floridi come qualche settimana fa. Il giocatore è sotto contratto fino a giugno e rischierebbe di non giocare le prossime partite.

ZIELINSKI, INGAGGIO DA 4.5 MILIONI ALL’INTER E VIA A COSTO ZERO: RISCHIA LA TRIBUNA?

Il Mattino riporta: “Neppure De Laurentiis pensa sia il caso preparare un affondo ulteriore: la proposta nerazzurra da quasi 4,5 milioni di euro per le prossime tre stagioni non è avvicinabile da quella degli azzurri”

“Dunque, per il polacco siamo quasi ai titoli di coda. Ma a meno che l’Inter non apra la porta a un cospicuo indennizzo per averlo già adesso (cosa che non intende fare), Zielinski terminerà la stagione con il contratto in scadenza”.

Nel caso in cui il polacco decida di firmare con un’altra squadra, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di non far più giocare il centrocampista e spedirlo in tribuna fino al termine del contratto. Per ora si tratta solo di un’ipotesi, ma tutto dipenderà dalla volontà di Zielinski di firmare con rinnovo con il Napoli. In ogni caso la dirigenza azzurra avrebbe già trovato il sostituto, Samardzic dell’Udinese.