Napoli, Zielinski e la famiglia hanno preferito l’Inter alla Juve per amore della città

In casa Napoli il futuro di Piotr Zielinski è ancora un rebus. Il nuovo contratto non è ancora arrivato e il calciatore potrebbe firmare con chiunque nei prossimi giorni. Il suo ex direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, sarebbe disposto a fare follie per portarlo alla Juventus.

La famiglia del polacco, però, non vuole lasciare la città, con la moglie che ha già convinto il calciatore qualche mese fa a non accettare la ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

LA MOGLIE NON VUOLE TRADIRE NAPOLI, LA DESTIONAZIONE PIU’ PROBABILE E’ L’INTER

La moglie di Piotr Zielinski non vuole tradire la città che li ha accolti per questi anni. Un trasferimento alla Juventus, infatti, sarebbe troppo e per questo la destinazione più probabile sembra essere l’Inter.

Sia i bianconeri che i nerazzurri sono arrivati ad offrire al polacco le stesse cifre d’ingaggio. Il calciatore e la famiglia, però, hanno deciso che dopo aver vinto uno Scudetto in azzurro non possono vestire la maglia dei principali rivali.