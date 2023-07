Napoli: Zielinski e Lozano rischiano di restare fuori rosa

Dopo aver ufficialmente concluso i festeggiamenti per lo scudetto conquistato, il Napoli del presidente De Laurentiis si prepara ad affrontare la sessione di mercato estiva consapevole di poter perdere alcuni titolarissimi della stagione passata.

Tra questi Hirving Lozano e Piotr Zielinski che, per il momento, hanno un contratto in scadenza tra un anno ma all’orizzonte non si vedono margini per il rinnovo. Il presidente De Laurentiis, infatti, ha parlato ad entrambi i calciatori ed è stato ben chiaro riguardo i suoi progetti.

Se Lozano e Zielinski voglio restare a Napoli dovranno accettare di poter rinnovare al ribasso. In caso contrario i due calciatori rischiano di restare fuori rosa il prossimo anno. A parlarne è l’edizione odierna della Corriere dello Sport.

“Zielinski, tatticamente quanto tecnicamente, è uno di quelli che fa la differenza: galleggia tra le linee e detta i cambi di modulo, rifornisce, inventa, strappa e con quel tiro di destro e sinistro potrebbe segnare molti di più. Importante e simile a quella di Zielinski è anche la storia Lozano: Il Chucky sta recuperando dall’infortunio al ginocchio sinistro e come il collega è in scadenza nel 2024. DeLa è stato chiaro con entrambi: o rinnovano al ribasso (rispettivamente 4,8 e 4,5 milioni per l’ultima stagione), o vanno via o rischiano di andare fuori rosa“.