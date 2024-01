Napoli, Zielinski fa muro: non vuole andare via nel mercato di gennaio

In casa Napoli tiene banco il caso Piotr Zielinski. Il calciatore polacco ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e l’accordo economico con il presidente Aurelio De Laurentiis non è stato trovato.

Per questo motivo, come riporta l’edizione de Il Mattino, Zielinski ha scelto l’Inter. Dal prossimo luglio, quindi, il polacco vestirà la maglia nerazzurra. Nonostante ciò, continua Il Mattino, da parte del club non ci sarebbe l’intenzione di tenerlo fuori rosa, almeno per il momento. Il Mattino riporta: “Almeno, non adesso”.

“A meno che negli ultimi giorni di questo mercato di gennaio… Ma Zielinski ha alzato muro e non vuole andare via”. Per racimolare qualcosa dalla sua cessione, quindi, il Napoli sarebbe disposto a vendere subito il polacco. Da parte di Zielinski, però, non vi sarebbe alcuna intenzione di lasciare Napoli già a gennaio.

ZIELINSKI ALL’INTER, LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE AURELIO DE LAURENTIIS

“Zielinski? Un bravissimo ragazzo, è stato otto anni con noi. Certe storie di simpatia e d’amore possono anche arrivare al termine. Se lui volesse restare noi saremmo qui ad abbracciarlo. Se vuole partire perché ha un procuratore che sente l’odore o la puzza del denaro… evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere nel latte e l’avrà convinto, lui, la moglie, il suocero, a portarlo via da Napoli”.

“Il signor Zielinski prende uno stipendio molto più alto di quello che prenderebbe all’Inter. Va lì? Ho detto a Marotta ‘non ti stai comportando bene’ con il sorriso, lui mi dice ‘non è vero’ e diventa una gag”.