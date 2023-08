Napoli, Zielinski fuori squadra in attesa dell’addio: la richiesta di Garcia per il nuovo centrocampista

Piotr Zielinski finisce fuori squadra e, quasi certamente, la sua avventura con la maglia della SSC Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il centrocampista azzurro ha deciso di trasferirsi in Oriente, in Arabia Saudita, dopo le difficoltà relative al rinnovo di contratto con il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale, in attesa del trasferimento, ha optato di escluderlo dalla squadra e da tutte le partite degli azzurri. Il trasferimento nella nuova squadra è atteso nelle prossime ore. Una conferma di quanto annunciato ieri dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Un chiaro segnale in merito all’addio del centrocampista arriva anche dalla moglie del calciatore, il quale, nelle ultime ore, ha repostato una storia da parte di un tifoso partenopeo con scritto: “Non ero pronto a salutarti, Piotr…”. L’emoji triste alla fine, è tutto un programma.

Intanto, Rudi Garcia ha già fatto il nome per il nuovo centrocampista: Teun Koopmeiners. È lui la richiesta del mister per sostituire Zielinski, un calciatore che, però, viene valutato 70 milioni di euro da parte dell’Atalanta. Bisogna ora capire le intenzioni di Aurelio De Laurentiis di iniziare una vera trattativa per Koopmeiners. Le ultime indiscrezioni, infatti, riportano che il presidente sarebbe disposto ad offrire circa 30 milioni di euro per acquistarlo, ovvero circa 40 milioni in meno rispetto alle richieste del club bergamasco.