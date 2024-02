Napoli, Zielinski ha tradito la fiducia di Mazzarri: convocato col Genoa, ma ora rischia la tribuna

“Il ragazzo nello spogliatoio non è cambiato, devo capire io quando lui c’è con la testa perché sappiamo che andrà via, potrebbe aver firmato“.

“Si è fermato a Milano, me lo dicono loro, se è proiettato da un’altra parte e può non essere concentrato come negli altri anni. Valuteremo di volta in volta quando ci servirà“, ha dichiarato l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri.

Da queste parole si apprende la delusione di Walter Mazzarri per la decisione del suo centrocampista di andare via da Napoli in un momento delicato. L’edizione de La Gazzetta dello Sport riporta: “Zielinski, che ha tradito la fiducia del tecnico contro il Milan e che adesso si avvia a un finale di stagione da separato in caso. Una situazione complessa in un momento complesso, a cui Walter avrebbe volentieri fatto a meno“.

ZIELINSKI SARA’ VALUTATO DI VOLTA IN VOLTA: CONVOCATO CONTRO IL GENOA, MA RISCHIA DI NON GIOCARE LA RESTANTE PARTE DELLA STAGIONE

Conferme sull’addio di Zielinski non sono arrivate solo da Walter Mazzarri, ma anche da Beppe Marotta, il quale ha confermato l’acquisto del calciatore per la prossima stagione a parametro zero.