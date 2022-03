Napoli, Zielinski non convince da trequartista: cambio modulo in vista?

In casa Napoli il morale è alto, soprattutto dopo che la grande vittoria allo Stadio Olimpico contro la Lazio ha catapultato la banda partenopea in cima alla classifica della Serie A. Ovviamente di strada ce n’è ancora molto da fare, a partire dal big match della prossima giornata contro AC Milan.

Uno scontro diretto che vale molto. Luciano Spalletti si aspetta una prova di personalità e di carattere, e aspetta risposte anche da chi ultimamente non sta ingranando come potrebbe. Tra tutti, Piotr Zielinski non sta convincendo appieno, soprattutto in rapporto alle straordinarie potenzialità del polacco.

Il fantasista ex Udinese sembra soffrire molto la discontinuità e sta vivendo questa stagione con pochi lampi e tante partite abbastanza anonime. Secondo le recenti dichiarazioni di Vincenzo Montefusco ai microfoni di Tele Luna, il problema sarebbe proprio l’attuale tecnico del Napoli: “Per me Luciano Spalletti lo sta rovinando facendogli ricoprire il ruolo di trequartista. Lui è una mezzala classica”.

Non è chiaro se il problema di Zielinski sia effettivamente la posizione ricoperta in campo o semplicemente un periodo di cattiva forma, e purtroppo non è neanche da escludere che la discontinuità faccia parte delle caratteristiche possedute dal talento polacco.

Luciano Spalletti però ha dimostrato di poter schierare con medesima efficacia la propria squadra sia con l’attuale 4-2-3-1 che con il più classico 4-3-3. Probabilmente quest’ultimo modulo metterebbe più a suo agio Piotr Zielinski. L’allenatore toscano ci pensa, anche perché l’ex Udinese, quando in condizione, può incidere in maniera costante.

Intanto il portale azzurro AreaNapoli ha nelle ultime ore ipotizzato la possibilità di trovare il sostituto di Piotr Zielinski “in casa”. Si tratta di Gianluca Gaetano, che sta disputando un’ottima stagione in Serie B. Il fantasista napoletano tornerà a Napoli la prossima stagione, e chissà che non possa essere seriamente preso in considerazione da Spalletti.