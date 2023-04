Napoli, Zielinski non ha intenzione di firmare il rinnovo a ribasso. Individuati i sostituti

Il Napoli continua a guidare la classifica di Serie A con la conquista dello scudetto ad un passo. In questa prospettiva, sono stati rimandati all’estate tutti i discorsi riguardo le possibili partenze di alcuni titolarissimi. Al momento, infatti, tutta la squadra è impegnata nel raggiungimento degli obiettivi ma gli scout guardano già con interesse alla prossima finestra di mercato.

Sarà proprio a giugno che potrebbero essere riviste alcune situazioni in uscita. In particolare, a dire addio alla maglia azzurra potrebbe essere Piotr Zielinski che già in estate è stato vicino al West Ham con gli intermediari che arrivarono a Castel di Sangro per discutere l’accordo.

Insomma, considerando le pretendenti, è improbabile pensare che Zielinski possa firmare il rinnovo con ingaggio a ribasso. A parlarne è Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte: “Per esperienza, è raro trovare chi si abbassi l’ingaggio pur di non cambiare squadra, specie se il tuo club può aprire un ciclo vincente ed ha conseguito un obiettivo sportivo, lo Scudetto, che sembrava impensabile. Non è da escludere a priori, ma lo vedo sinceramente difficile”.

“Zielinski, inoltre, è nel pieno della maturità sportiva: non parliamo di un over 30, di un ragazzo che ha già dato tutto e che farebbe grandi rinunce per questioni di vita o familiari”.

Poi, sui possibili sostituti, ha aggiunto: “Lazar Samardzic dell’Udinese e Morten Hjulmand del Lecce rientrano nei profili da Napoli, per esperienza in Serie A, età e costi. La strategia sul mercato sarà sempre quella di investire su ragazzi di prospettiva”.