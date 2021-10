Napoli, Zielinski opaco nelle ultime settimane: i dettagli

Anche contro il Torino i cambi di Luciano Spalletti hanno fatto la differenza. La trequarti titolare non stava brillando come al solito e per tale motivo il tecnico di Certaldo ha deciso di cambiare tutti e 3 i giocatori che ne facevano parte.

L’obiettivo dell’allenatore era quello di restituire alla squadra forze fresche e lucidità, qualità fisiologicamente scemate con il passare dei minuti. Il cambio più azzeccato è stato probabilmente quello che ha visto Dries Mertens entrare sul terreno di gioco e prendere il posto di Piotr Zielinski.

Il folletto belga infatti, finalmente tornato dopo un lungo periodo di stop, è stato protagonista di ottime giocate ed ha messo uno zampino importante nel gol vittoria di Osimhen. Al contempo però una parentesi va fatta sullo stato di forma di Zielinski.

Come riportato nelle ultime ore da Il Mattino, le recenti prestazioni del centrocampista polacco non convincono appieno. In un Napoli che gira alla perfezione, l’ex Udinese non sembra brillare come suo solito.

Probabile che si tratti di stanchezza fisiologica. In tal caso l’apporto di Dries Mertens potrebbe dargli una grande mano nel farlo rifiatare più spesso. La sensazione è che il Napoli potrebbe diventare ancora più devastante con Zielinski al 100%. Il suo talento comunque è in ottime mani.