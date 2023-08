Napoli, Zielinski può partire destinazione Arabia Saudita: le cifre dell’operazione

La SSC Napoli può salutare Piotr Zielinski. Nonostante la disponibilità del giocatore a restare ancora in azzurro, ad oggi non è stato raggiunto nessun accordo sul suo rinnovo contrattuale, con la distanza domanda-offerta che risulta ancora importante. Nelle ultime ore, come rivelato da Fabrizio Romano e confermato anche da altre testate, sul centrocampista azzurro è ritornata prepotentemente l’Arabia Saudita, un’offerta che potrebbe far vacillare il giocatore e lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis.

Il portale TvPlay.it rivela le cifre dell’operazione: “Stando a quanto raccolto dalla redazione, Piotr Zielinski ha ricevuto dall’Arabia un’offerta di 12 milioni a stagione. Più del doppio di quanto percepisce al Napoli […].La proposta dell’Al Ahli presentata al Napoli, invece, è inferiore ai 20 milioni. E’ chiaro che il patron azzurro preferirebbe cedere Zielinski ad una cifra più elevata, ma la trattativa può concretizzarsi“.