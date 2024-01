Napoli, Zielinski resta fino a giugno. Con due nuovi acquisti probabile la cessione di Gaetano

La dirigenza della SSC Napoli è al lavoro non solo sul mercato in entrata ma anche su quello in uscita. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra sfumata l’idea di una partenza anticipata di Piotr Zielinski già a gennaio, con il centrocampista ancora in trattativa con la dirigenza partenopea sul possibile nuovo contratto.

Vista la permanenza di Zielinski e i possibili nuovi innesti a centrocampo (Traoré e Samardzic), la SSC Napoli potrebbe optare per un’altra cessione: Gianluca Gaetano.

L’EMPOLI PUNTA GIANLUCA GAETANO COME RINFORZO DEL CENTROCAMPO A GENNAIO

Secondo quanto appreso dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il club toscano sarebbe ancora interessato al centrocampista del Napoli, il quale potrebbe quindi trasferirsi in prestito all’Empoli fino a fine stagione così da avere maggiore spazio nel massimo campionato italiano.