Napoli, Zielinski torna ad allenarsi in gruppo e prenota una maglia contro la Roma

Buone notizie per Spalletti. Lo staff sanitario del Napoli ha giudicato Piotr Zielinski finalmente recuperato dopo il risentimento al gluteo accusato durante il match contro il Torino. Il giocatore torna, dunque, ad allenarsi in gruppo dopo aver svolto negli ultimi giorni del lavoro personalizzato e scalpita dalla voglia di tornare protagonista già dall’incontro contro la Roma.

La premura usatagli da Spalletti che lo ha precauzionalmente tenuto fuori contro il Legia Varsavia ha avuto i suoi frutti. Il polacco sarà regolarmente in campo contro i giallorossi, in un match per forza di cose molto sentito dal mister che torna nella Capitale da avversario, come già successe negli anni con l’Inter ma con l’opportunità di allargare il gap tra sé e i suoi diretti inseguitori.

Contro il Legia Varsavia, i partenopei hanno messo in campo il meglio del repertorio fin qui osservato. La squadra è veloce e votata all’attacco ma allo stesso tempo anche attenta e spigolosa quando c’è da usare il fisico. La Roma, d’altro canto ha forse fatto vedere tutti i limiti della sua rosa, tornando dalla trasferta in Norvegia con sei reti al passivo e tanta delusione da smaltire il più velocemente possibile.

Non troppo velocemente spera il Napoli che invece spera di fare bottino pieno anche contro la squadra di Mourinho e aprire, già ad ottobre, un piccola crisi in casa giallorossa. Di sicuro poter contare sulla voglia di Zielinski potrà fare la differenza in mezzo al campo. Finora il polacco è andato a segno soltanto una volta in campionato, contro la Sampdoria alla quinta giornata. E’ tempo di rinnovare le statistiche, magari segnando ad una delle poche squadra contro cui non ha mai gioito per un suo gol.

Se Zielinski sembra abile e arruolato, continua imperterrito il lavoro personalizzato Adam Ounas reduce da una distrazione di primo grado al retto femorale destro. L’infortunio è alle spalle ma i tempi di recupero si sono allungati di una settimana per poter monitorare al meglio la sua condizione e non rischiarlo inutilmente. Per lui il rientro in campo potrebbe arrivare nel derby contro la Salernitana o nel ritorno di Europa League contro il Legia Varsavia.