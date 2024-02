Napoli, Zielinski vuole evitare possibili tensioni con la piazza: grande gesto del centrocampista

Zielinski-Napoli, un rapporto di lavoro che si concluderà al termine della stagione ma che non fermerà la storia d’amore tra il calciatore polacco e la piazza partenopea. Il centrocampista azzurro, infatti, si trasferirà all’Inter al termine della stagione dopo il mancato accordo contrattuale con la SSC Napoli.

Nonostante l’addio a costo zero, il polacco si è dimostrato sempre un uomo leale e darà tutto per la maglia azzurra fino all’ultimo giorno. Napoli è ormai diventata la sua città e in segno di rispetto dei tifosi e della società azzurra, cercherà di dare più del 100% in questi ultimi mesi in azzurro.

Del legame tra Napoli e Zielinski, qualche settimana fa, ne ha parlato anche La Gazzetta dello Sport: “Diversa la situazione del polacco. La scorsa settimana De Laurentiis ha praticamente annunciato il suo trasferimento all’Inter, ma con Zielinski i tempi delle visite e della formalizzazione dell’accordo saranno più lunghi”.

ZIELINSKI-INTER, NESSUNA VOLONTA’ DEL POLACCO DI CREARE TENSIONI CON LA PIAZZA AZZURRA

“Perché il ragazzo deve finire la stagione a Napoli e non c’è nessuna volontà di creare tensioni con la piazza azzurra. Né da parte dell’entourage del calciatore né da parte del club nerazzurro. Il finale della storia, però, sarà lo stesso di Taremi”, conclude il noto quotidiano sportivo.