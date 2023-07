Napoli, Zielinski vuole un confronto con Aurelio De Laurentiis prima di accettare l’Arabia Saudita

Piotr Zielinski è stato uno degli uomini fondamentali per il Napoli di Luciano Spalletti. Grazie alle sue prestazioni la squadra è riuscita a raggiungere un grande traguardo, quello dello Scudetto. Dopo otto anni e in maglia azzurra e un contratto in scadenza tra un anno, il calciatore è davanti ad un bivio importante della sua carriera da calciatore: accettare l’Arabia Saudita con un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione o rinnovare, a cifre nettamente inferiori con la SSC Napoli.

Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere al suo calciatore che deve decidere in fretta. Da parte della società azzurra, infatti, è arrivata una proposta di rinnovo a cifre inferiori rispetto al contratto attualmente percepito a Napoli, in ingaggio che, con i bonus, arriverebbe a toccare massimo i 2.5 milioni di euro a stagione. Prima di prendere una decisione ufficiale sulla proposta proveniente dall’Arabia Saudita, il calciatore vorrebbe un confronto con Aurelio De Laurentiis. La sua volontà sarebbe infatti quella di restare ancora a Napoli. Il calciatore è sì pronto a ridursi l’ingaggio, ma a cifre leggermente superiori aggiungendo, semmai, qualche bonus in più. Rifiutare una proposta del genere da parte degli arabi sarebbe un grande gesto d’amore verso la piazza partenopea.