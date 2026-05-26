Napoli: Zirkzee più Italiano, ambizioni grandi in casa azzurra

Il Napoli guarda al futuro e continua a muoversi con attenzione sul mercato. Tra i nomi che stuzzicano maggiormente la fantasia della dirigenza azzurra c’è quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese che ha già lasciato il segno in Serie A con la maglia del Bologna. Un profilo giovane, tecnico e moderno, considerato perfetto per un progetto ambizioso.

Zirkzee nel mirino

L’eventuale arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina partenopea potrebbe rappresentare un fattore decisivo. L’allenatore conosce bene le caratteristiche di Zirkzee e il suo modo di giocare si sposerebbe alla perfezione con le idee tattiche del tecnico. Movimenti intelligenti, qualità nel palleggio e capacità di creare spazi per i compagni: tutte caratteristiche che rendono l’attaccante un elemento prezioso.

Il Napoli vuole costruire una squadra competitiva non solo in campionato, ma anche in Europa. Per questo motivo la società sta valutando profili affidabili e già pronti per reggere la pressione di una piazza importante. Zirkzee rappresenta una soluzione che unisce talento e prospettiva, con margini di crescita ancora molto ampi.

Nuovi tentativi

Naturalmente l’operazione non si preannuncia semplice. Il costo del cartellino resta elevato e diversi club europei seguono il calciatore con interesse. Tuttavia il Napoli sembra intenzionato a provarci seriamente, convinto che un giocatore con queste qualità possa diventare uno dei punti di riferimento del nuovo progetto tecnico.