Kristian, il narcos 22enne trovato con 16 milioni di euro di sostanza: “volevo aiutare la mia famiglia povera”

Dopo che i carabinieri hanno scoperto duecento chili di cocaina all’interno del suo appartamento, Kristian Preni, 22 enne di origine albanese, è stato arrestato. Il ragazzo, attualmente nel carcere di Rebibbia, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e possesso illegale di armi.

“Volevo aiutare la mia famiglia povera” – Davanti all’insolito comportamento del ragazzo, i carabinieri hanno deciso di indagare. Nonostante risultasse disoccupato, nelle tasche di Kristian c’era una grossa somma di denaro in contanti.

Una volta fatto irruzione nel suo appartamento a Tor Vergata, gli agenti hanno trovato quasi duecento chili di cocaina in panetti nascosti per tutta casa, quantità che avrebbe fruttato 16 milioni di euro. Inoltre, il 22enne avrebbe applicato un sistema complesso per trasportare la droga, ossia aveva dotato la sua auto di un doppiofondo per non farsi scoprire.

Come riportato da Repubblica, il ragazzo ha così raccontato al giudice:

“Ero già stato in Italia, al nord. Avevo cercato qualche lavoro come idraulico o similare per racimolare soldi e inviarli alla mia famiglia in Albania. Loro sono poveri. Ho tentato di trovare un lavoro onesto, ma non ci sono riuscito. Negli ultimi sei mesi sono tornato a Roma”.

Al momento, il gip ha disposto per Kristian la custodia cautelare in carcere. Inoltre, il ragazzo non avrebbe rivelato alcun nome legato alla droga trovata nella sua abitazione.