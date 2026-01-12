Nasce il Comitato Cittadini Attivi Pomigliano d’Arco: dalla partecipazione al cambiamento

Oggi nasce ufficialmente il Comitato Cittadini Attivi Pomigliano d’Arco con l’obiettivo di promuovere e rafforzare l’impegno diretto dei cittadini nella vita della città e del territorio. Ad annunciarlo è Francesco Gallina, ex responsabile del movimento Plastic Free di Pomigliano.

In pochi giorni l’iniziativa ha già raccolto l’adesione di 278 membri, un numero destinato a crescere grazie all’interesse dimostrato da tanti cittadini che credono nella possibilità di contribuire concretamente al bene comune.

Il comitato si fonda sui valori della cittadinanza attiva, indipendentemente da qualsiasi credo politico o religioso, e si propone come spazio aperto di partecipazione e confronto. L’intento è quello di operare, nei limiti delle proprie possibilità e nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, per il miglioramento della città e del territorio.

In tal senso, il Comitato non si pone come forza di opposizione né come movimento rivoluzionario, ma come interlocutore disponibile al dialogo, pronto a collaborare con tutti coloro che condividono gli stessi obiettivi. Per potare avanti questo progetto il Comitato potrà essere presente in ogni sede (partiti, movimenti e associazioni) per chiarire il proprio intento, sensibilizzare sulle problematiche ambientali e sociali e proporre azioni e collaborazioni concrete.

Tutti i cittadini interessati a partecipare attivamente con idee e proposte concrete sono invitati a mettersi in contatto per entrare a far parte del Comitato Cittadini Attivi Pomigliano d’Arco. Un impegno collettivo per una Pomigliano più attenta, partecipata e consapevole.