Nasce l’asse Juve-Barcellona: scambio a sorpresa?

La Juventus e il Barcellona potrebbero mettere in piedi uno scambio che avrebbe dell’inaspettato. I profili sul piatto sarebbero quelli di Aaron Ramsey e Miralem Pjanic.

Il centrocampista gallese è in uscita dal club bianconero, non intenzionato a coinvolgerlo nel nuovo progetto di Massimiliano Allegri e alla ricerca di offerte per liberarsi del pesante ingaggio.

Discorso molto simile per il bosniaco, che al Barcellona ha trovato poco spazio e spinge per tornare in Italia. L’unico club che potrebbe permetterselo è proprio la Juventus, dato che Roma e Inter non sarebbero interessate.

Motivo per cui, stando a quanto riporta Sportmediaset, i bianconeri avrebbero intenzione di proporre ai catalani uno scambio alla pari tra i due centrocampisti.

Al momento, però, il Barcellona non vedrebbe di buon occhio l’operazione per via dei 7 milioni di euro l’anno percepiti da Ramsey in bianconero, cifra ritenuta alta dal club spagnolo.