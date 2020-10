Grande Fratello: possibile riavvicinamento tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro?

Si continua a parlare, ancora oggi, della storia tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. I due avevano partecipato entrambi al Grande Fratello, nella casa più chiacchierata e spiata d’Italia.

La loro storia, anche fuori dal programma è stata caratterizzata da molti alti e bassi. Si sono poi lasciati e mentre lei è rimasta single per un po’, lui ha provato a cercare l’amore a Uomini e Donne. Il percorso per lui, però, non si è concluso nel migliore dei modi, infatti non ha scelto nessuno.

DANIELE E MARTINA: POSSIBILE RIAVVICINAMENTO? – Una volta terminata l’esperienza su Canale 5, si è vociferato più volte di un possibile riavvicinamento tra Daniele e Martina. In molti avevano pensato che la ragazza vincitrice del Gf stesse con Matteo Guidetti, la non scelta di Sarah Shaimi.

Ancora una volta non si può dire però che tra i due ci sia stato qualcosa di effettivo. Alcuni utenti del web, i più attenti, hanno notato che tra i due ex gieffini, Daniele e Martina, ci possa essere nuovamente qualcosa. Stando a quanto riporta ‘Isa e Chia’, i due sarebbero stati a cena insieme. Avrebbero anche postato delle storie nelle quali il web ha chiaramente inteso che i due stessero trascorrendo la serata assieme.

Alcune storie, quelle di Martina, sono state tempestivamente cancellate. Questo forse significa che la ragazza sta iniziando a tenere per sé questo riavvicinamento, sperando forse che questa relazione, questa volta, possa durare e funzionare meglio.