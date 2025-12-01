Natale 2025, prezzi alle stelle per i voli nazionali: biglietti fino a 800 euro

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, salgono alle stelle i prezzi i biglietti aerei per i voli nazionali. Da quanto emerso da un’analisi svolta Assoutenti, le tariffe potrebbero arrivare a costare 800 euro.

PREZZI ALLE STELLE A NATALE – Come ogni anno, viaggiare durante il periodo di Natale comporta fare i conti con biglietti aerei dai costi esorbitanti. Come segnalato da Assoutenti, che ha monitorato le tariffe dei voli durante il periodo natalizio: “In Italia, per spostarsi in aereo durante le festività, con volo d’andata il 24 dicembre e di ritorno il 6 gennaio, si spende un minimo di 505 euro nella tratta Torino-Palermo e 492 euro da Pisa a Catania”. Nelle stesse date, invece, “servono 411 euro da Milano a Palermo, stesso prezzo della tratta Verona-Palermo”.

Ha poi aggiunto: “Da Milano a Crotone la spesa minima è di 390 euro (con partenza il 23 dicembre), 386 euro se si vola da Venezia a Palermo, 384 euro da Firenze a Catania. A seconda della compagnia scelta e dell’orario del volo, i biglietti di andata e ritorno possono arrivare a superare quota 800 euro, come nel caso del collegamento Milano Linate-Catania che raggiunge il record di 841 euro, più di un volo intercontinentale”.

Davanti a queste cifre folli, Codacons ha denunciato questa situazione all’Antitrust, ministero dei Trasporti ed Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac): “A parità di servizio le tariffe aeree sotto le festività registrano una impennata del tutto ingiustificata. Chiediamo un intervento urgente a favore dei cittadini che ogni anno devono sottostare al salasso natalizio nel settore del trasporto aereo”.

Ad esprimersi sulla situazione è stato anche Gabriele Melluso, il presidente di Assoutenti, che ha così dichiarato: “Rappresenta una forma di odiosa speculazione sulla pelle dei consumatori, e che nonostante le indagini dell’Antitrust e i proclami della politica non ha ancora trovato una soluzione”.