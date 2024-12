Natale movimentato per Claudio Sona e Nicolas Cornia: disavventura al Pronto Soccorso

Le festività natalizie si sono rivelate tutt’altro che serene per Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne, e il compagno Nicolas Cornia. Quest’ultimo, infatti, è stato colpito da una grave influenza che ha reso necessaria una visita al Pronto Soccorso, trasformando il giorno di Natale in un’esperienza da dimenticare. Claudio ha raccontato i dettagli della vicenda tramite un video condiviso sulle sue storie Instagram, descrivendo ciò che hanno affrontato nelle ultime ore.

Febbre alta e primo intervento medico

Claudio ha iniziato il suo racconto spiegando la situazione di salute del compagno: dopo tre giorni con febbre persistente a 39 gradi, sembrava esserci un miglioramento temporaneo, con la temperatura scesa a 37.8. Tuttavia, un’ora dopo l’assunzione di un antipiretico, la febbre è risalita a 39.6, costringendoli a recarsi presso la guardia medica. Qui si sono imbattuti in un medico anziano che, usando termini poco rassicuranti e vaghi, ha prescritto nuovamente Tachipirina e Brufen, farmaci che Nicolas stava già assumendo. Tornati a casa, però, la situazione è peggiorata: la febbre ha raggiunto 40.2 e Nicolas ha iniziato a delirare e ha perso conoscenza, spingendo Claudio a chiamare il 118.

L’esperienza al Pronto Soccorso

Un’ambulanza è arrivata poco dopo, e il personale sanitario ha deciso di trasportare Nicolas in ospedale. Qui, però, hanno avuto un’accoglienza tutt’altro che confortante. Nonostante la gravità della febbre, Nicolas è stato classificato con un codice bianco e lasciato in corridoio per nove ore, senza alcuna attenzione particolare. Solo al mattino seguente gli sono stati effettuati esami più approfonditi, tra cui una radiografia, che ha rivelato la presenza di un’infezione batterica trattabile con antibiotici.

Claudio non ha nascosto la sua delusione per il trattamento ricevuto, lamentando la mancanza di empatia e attenzione: nessuno ha offerto al compagno nemmeno un bicchiere di tè caldo, mentre negli ambienti circostanti si udivano discussioni tra personale sanitario su argomenti come stipendi e vacanze natalizie.

Una riflessione sulla vocazione medica

Pur evitando di trasformare il suo sfogo in una vera e propria denuncia, Claudio ha sottolineato l’importanza di scegliere la professione medica per passione, soprattutto considerando la delicatezza delle situazioni affrontate in ospedale. Ha concluso il racconto con un tono ironico, promettendo al compagno un altro pranzo speciale non appena le sue condizioni lo permetteranno. Nonostante tutto, Nicolas è ora a casa e in fase di recupero, lasciando dietro di sé una vicenda che ha acceso i riflettori sulle difficoltà e carenze del sistema sanitario, anche in momenti di emergenza.