Natalia Estrada, lontana dai riflettori: la sua storia con Andrea Mischianti nel ranch

Da anni lontana dai riflettori, negli anni ’90 Natalia Estrada era stata una delle donne più amate e presenti del piccolo schermo. Nel 2006, però, la decisiva e drastica scelta della spagnola: l’addio alla televisione. Attualmente, infatti, la donna ha deciso di vivere una vita totalmente diversa, accanto a suo marito.

LA STORIA TELEVISIVA – Preso il diploma, la Incontrada decide di volare in Italia nel ’92. L’ex conduttrice si fa notare durante la sua partecipazione al programma musicale di Rai 1 Discoring, tanto da ricevere la conduzione di un programma del canale Telecinco. L’anno dopo torna in Italia per condurre insieme all’allora marito Giorgio Mastrota Il gioco delle coppie.

Natalia riesce a raggiungere il successo anche sul grande schermo, recitando nel cult Il Ciclone, il film con Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini. Nonostante la notorietà conquistata con la pellicola cinematografica, la Estrada decide di tornare in televisione. Affianca vari uomini dello spettacolo ne La sua l’ultima?, da Gerry Scotti a Gigi Sabani. L’ultima sua apparizione risale al 2006 ne Il Mammo, sitcom con protagonista Enzo Iacchetti.

Dopo il suo addio alla televisione, la donna ha deciso di non apparire più agli eventi mondani o in tv. Attualmente, insieme al marito Andrea Mischianti, Natalia gestisce un ranch a Cartazzone.

“Il mio grande amore” – In una recente intervista, Giorgio Mastrota ha voluto parlare del suo matrimonio con Natalia Estrada. Ha definito l’ex moglie ‘il grande amore’, rivelando: “Abbiamo un po’ bruciato le tappe. Ci siamo conosciuti mentre presentavo Bellezze al Bagno. Lei presentava l’edizione spagnola. Ci siamo innamorati, ci siamo amati, abbiamo lavorato insieme, abbiamo creato una meraviglia di figlia e ci siamo lasciati. Ma è stato tutto bellissimo, lo rifarei”.