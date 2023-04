Natalia Paragoni, al pronto soccorso al sesto mese di gravidanza

Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è al momento in in attesa della sua prima figlia avuta con il compagno Andrea Zelletta. La coppia, molto attiva sui social, ha scoperto il sesso della piccola in arrivo in diretta nel corso del programma diretto da Silvia Toffanin.

L’influencer è al sesto mese di gravidanza e proprio nelle scorse ore si è presa un bello spavento. In seguito a forti dolori, infatti, ha deciso di recarsi al pronto soccorso per sottoporsi a tutti gli accertamenti necessari.

“Ieri sera ci siamo spaventati un po’ tutti. Sono andata al pronto soccorso, dietro consiglio della mia ginecologa. Quando sono arrivata mi hanno fatto tutti gli accertamenti e hanno sentito che la pancia era molto dura e molto bassa” scrive sui social Natalia.

Da qui la decisione di tenerla sotto controllo per le ore successive per scongiurare ulteriori problemi: “Mi hanno fatto l’ecografia e la bambina stava bene, anche a livello di placenta. Solo che avevo queste fitte e sono rimasta lì un’oretta per fare una flebo. Mi hanno dato un antidolorifico per rilassare i muscoli e sono rimasta monitorata per verificare che non ci fossero contrazioni. Mi hanno detto di stare a riposo” conclude rassicurando i fan.

GLI ATTACCHI HATER

Anche in un momento così delicato per la coppia non sono mancati gli attacchi hater sui social. Come tutti i personaggi pubblici esposti online, infatti, anche Natalia è stata vittima di commenti sgradevoli: “Sei diventata proprio brutta in gravidanza”.

Quello che stupisce, però, è che lo stesso profilo ha poi commentato così in seguito alla notizia del malore: “Per fortuna tu e la bambina state bene. Cerca di riposare e in bocca al lupo”.

Insomma, davvero triste come certe persone possano scrivere certe cose: “Prima ti uccide e poi ti lecca il c**o. Certa gente non la capirò mai” commenta Natalia.