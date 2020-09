Natalia Paragoni, Andrea Zelletta corre in sua difesa dopo le prese in giro sui social: “Voi state male”

Dopo il video pubblicato in occasione della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Natalia Paragoni è finita ad essere la protagonista di varie prese in giro da parte degli utenti di Instagram. Dopo le varie critiche ricevute, ad intervenire è il fidanzato Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne e futuro concorrente del Grande Fratello Vip.

IL VIDEO DI NATALIA – In occasione del Festival, sono state tante le influencer che hanno voluto dare sfoggio dei loro bellissimi look. Fra queste c’è stata anche Natalia, protagonista di un video divenuto oramai virale, che ha ricevuto non poche critiche.

Il filmato in questione mostra l’ex corteggiatrice su una gondola, diretta verso l’hotel. A scatenare Instagram è stato il fatto che la ragazza era impegnata a salutare i fan, fan che in realtà non c’erano. La Paragoni ha quindi salutato il nulla.

Non sono mancate le critiche che ben presto si sono trasformate in vere e proprie prese in giro. Dopo i tanti insulti, ad intervenire è il fidanzato Andrea, che ha voluto commentare aspramente il comportamento del popolo di Instagram.

LA REPLICA DI ZELLETTA – Nelle sue IG Stories, l’ex tronista ha repostato il commento di un utente che si è scagliato contro chi ha offeso Natalia. Sotto a questo pensiero, è intervenuto Andrea, prendendo le difese della sua compagna.

“Riprendetevi, quello che state facendo a Natalia è vero e proprio bullismo. In quel video c’è semplicemente una ragazza che non sta facendo niente di male, eppure viene ricoperta di insulti. Che fastidio vi da? Voi state male”. Il ragazzo ha poi concluso con: “Non ho nient’altro da aggiungere. Dovete ricoverarvi perché avete una malattia chiamata frustrazione“.