Natalia Paragoni, da Uomini e Donne a ora: prima e dopo

Già dalla scorsa settimana a finire al centro dell’attenzione social e non è stata Natalia Paragoni. Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, influencer e fidanzata di Andrea Zelletta, attuale concorrente del GF Vip, la ragazza si ritrova ora al centro dello scandalo. Nonostante la scioccante notizia bomba sganciata proprio durante la puntata andata in onda lunedì, sono tanti a continuare a sostenere la coppia.

Prima del suo esordio nel dating show, programma in cui ha incontrato Andrea, la Paragoni aveva intrapreso la carriera da modella. L’influencer ha inoltre partecipato a Miss Mondo. Ma com’è cambiata Natalia da UeD a ora? CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI NATALIA PRIMA DI UOMINI E DONNE.

PRIMA E DOPO – È innegabile la bellezza di Natalia, dai grandi occhi blu, dal fisico mozzafiato e il look acqua e sapone. Nonostante ciò, la ragazza non si è mai mostrata interessata ad ottenere un’eccessiva popolarità. Tralasciando la bufera che l’ha coinvolta negli ultimi giorni, la Paragoni non è andata in alcun salotto televisivo o rilasciato interviste. Come da lei ammesso, la ragazza vuole che quello del fidanzato sia il suo percorso e la sua occasione.

La bellezza semplice della Paragoni ha fatto subito breccia nel cuore di Zelletta, tanto spingerlo ad averla tra le sue corteggiatrici fino a conquistarla. C’è chi, però, ha insinuato che dietro questa apparente perfezione si celi il bisturi del chirurgo. Messa a confronto una foto vecchia con una recente, il popolo del web ha accusato l’ex corteggiatrice di essersi sottoposta ad un intervento per modellare il suo naso.

Davanti a queste accuse, Natalia Paragoni ha scelto di non rispondere. L’influencer non ha mai fatto chiarezza riguardo questo punto, ma è evidente che è avvenuto un cambiamento. Le attuali foto, rispetto a quelle meno recenti, mostrano la ragazza con un naso più piccolo e all’insù.